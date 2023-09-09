Андрей Назаров провел очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Андрей Назаров напомнил, что во время недавней рабочей встречи с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым был обсужден ход реализации проекта строительства Межвузовского студенческого кампуса, а также вопросы открытия первой очереди объекта с участием руководства страны.

Руководитель кабмина также отметил, что с учётом объективно сложившихся обстоятельств и представленных аргументов были достигнуты договоренности с коллегами из Министерства науки и высшего образования России, связанные с контрольными точками. Здесь Андрей Назаров поручил Министерству образования и науки республики держать вопрос исполнения контрольных точек на особом контроле и не допускать нарушения сроков по дорожной карте.

– В заключении рабочей встречи с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым обсудили вопрос создания в республике Инновационного научно-технологического центра на базе Кампуса, – подчеркнул Председатель Правительства.

Руководитель кабмина вместе с руководителями ведомств, ректорами и представителями заинтересованных организаций в том числе остановились на вопросах, связанных с проживанием студентов в кампусе. Далее об исполнении поручений доложила заместитель директора Департамента государственного контроля Правительства Ольга Ишмухаметова.

На совещании подробно обсудили моменты, связанные со строительством первой очереди, которую планируется сдать к концу этого года. Завершаются работы по усилению колонн на всех этажах здания. Ведутся отделочные работы, монтаж перегородок и инженерных сетей, устройство проемов лифтов.

О ходе строительных работ по реконструкции первой очереди проекта «Межвузовского студенческого кампуса и о ходе реализации плана-графика строительства доложил заместитель руководителя проектного офиса по строительной части, директор ООО «Кампус» Чингис Хасанов. Далее Премьер-министр выслушал предложения директора департамента – Проектного офиса «Уфа – 450 лет» Правительства РБ Олега Байдина по тому, как именно будут соединены IQ-парк и стилобат кампуса.

Завершая совещание, Андрей Назаров также сделал акцент на вопросах, связанных со строительством второй очереди кампуса.

– Ведется подготовка к сносу здания бывшего завода, примыкающего к корпусу УУНиТ. Работы планируется завершить в течение сентября. Прорабатываем технологическое присоединение к тепловым, электрическим и канализационным сетям. Сейчас сформирован пакет документов для присоединения объекта к улично-дорожной сети и к сетям связи. Финансирование по концессионному соглашению осуществляется в установленном порядке, – резюмировал руководитель Правительства.