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9 Сентября , 17:25

Андрей Назаров провел очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Главная задача кампуса – стать центром сбора, анализа, разработки и внедрения передовых технических решений в реальный сектор экономики страны.

Андрей Назаров провел очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ
Андрей Назаров провел очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Андрей Назаров напомнил, что во время недавней рабочей встречи с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым был обсужден ход реализации проекта строительства Межвузовского студенческого кампуса, а также вопросы открытия первой очереди объекта с участием руководства страны.

Руководитель кабмина также отметил, что с учётом объективно сложившихся обстоятельств и представленных аргументов были достигнуты договоренности с коллегами из Министерства науки и высшего образования России, связанные с контрольными точками. Здесь Андрей Назаров поручил Министерству образования и науки республики держать вопрос исполнения контрольных точек на особом контроле и не допускать нарушения сроков по дорожной карте.

– В заключении рабочей встречи с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым обсудили вопрос создания в республике Инновационного научно-технологического центра на базе Кампуса, – подчеркнул Председатель Правительства.

Руководитель кабмина вместе с руководителями ведомств, ректорами и представителями заинтересованных организаций в том числе остановились на вопросах, связанных с проживанием студентов в кампусе. Далее об исполнении поручений доложила заместитель директора Департамента государственного контроля Правительства Ольга Ишмухаметова.

На совещании подробно обсудили моменты, связанные со строительством первой очереди, которую планируется сдать к концу этого года. Завершаются работы по усилению колонн на всех этажах здания. Ведутся отделочные работы, монтаж перегородок и инженерных сетей, устройство проемов лифтов.

О ходе строительных работ по реконструкции первой очереди проекта «Межвузовского студенческого кампуса и о ходе реализации плана-графика строительства доложил заместитель руководителя проектного офиса по строительной части, директор ООО «Кампус» Чингис Хасанов. Далее Премьер-министр выслушал предложения директора департамента – Проектного офиса «Уфа – 450 лет» Правительства РБ Олега Байдина по тому, как именно будут соединены IQ-парк и стилобат кампуса.

Завершая совещание, Андрей Назаров также сделал акцент на вопросах, связанных со строительством второй очереди кампуса.

– Ведется подготовка к сносу здания бывшего завода, примыкающего к корпусу УУНиТ. Работы планируется завершить в течение сентября. Прорабатываем технологическое присоединение к тепловым, электрическим и канализационным сетям. Сейчас сформирован пакет документов для присоединения объекта к улично-дорожной сети и к сетям связи. Финансирование по концессионному соглашению осуществляется в установленном порядке, – резюмировал руководитель Правительства.

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