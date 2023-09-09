Фронт работы

Воспитанницы школы юных журналистов "Автор" побывали в пошивочном цехе и узнали, сколько времени неравнодушные люди вкладывают в доброе дело, кто им в этом помогает и как может быть полезным каждый из нас.

Мастерицы – о том, как приблизить победу

Время диктует свои ассоциации. Для неравнодушных людей слово «Оксфорд» сейчас – это не университет, а название ткани. Из неё наши мастерицы шьют мягкие носилки для бойцов СВО. Носилки получаются прочные (выдерживают до 250 кг) и лёгкие (весят 300 граммов и складываются в компактный свёрток, который помещается в рюкзак).

«ZOV СЕРДЦА»

– Я начинала с камуфлированных носилок: тоже хорошая ткань, но они получались тяжёлыми и громоздкими в сложенном виде, – говорит Светлана. – Экспериментировали с ручками: делали их длинными, чтобы надевать на плечо. Солдаты с передовой нас вразумили: «Где мы вам найдём кремлёвских курсантов – одного роста, чтобы они носилки на плечи поднимали?». Они нам посоветовали крой, количество ручек. Эти носилки гладкие, их можно волочить по земле.

В пошивочном цехе по проспекту Октября – две электрические машинки, стол для раскроя и рулоны ткани. Помещение предоставил наш горожанин Андрей Касьянов, администрация города помогла с ремонтом швейной машинки. Работа началась в прошлом году: сначала женщины вязали носки и отправляли на передовую. С марта трудятся в цехе. Сейчас в народном объединении помощи фронту «ZOV Сердца» – несколько направлений: горожане шьют носилки и дождевики, вяжут носки, плетут маскировочные сети и маскировочные шлемы, изготавливают сухой душ и окопные свечи. Объединение существует на пожертвования. Готовые изделия передают в зону СВО с гуманитарным конвоем и через солдат, пришедших в отпуск.

«ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ НАС»

– Никто не верит, что мы работаем бесплатно, – сетует Светлана. – Людей катастрофически не хватает. Нам нужны руки.

– Работать бесплатно – это для вас нормально?

– В такое время, как сейчас, – да. Люди на СВО кровь проливают, чтобы нам на головы ничего не прилетело, а мы что? Если мы сегодня не поможем нашим ребятам, что будет завтра?

– Какая личная история привела Вас к тому, чтобы шить носилки для бойцов?

– Пользу нужно приносить, – знает Татьяна Белова. – Недавно стою я на остановке после работы и думаю: скоро я буду дома в тепле, сытая. А как там наши ребята? Грязь, холод, боль. Страшно.