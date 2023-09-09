Фронт работы

Воспитанницы школы юных журналистов "Автор" побывали в пошивочном цехе и узнали, сколько времени неравнодушные люди вкладывают в доброе дело, кто им в этом помогает и как может быть полезным каждый из нас.
Мастерицы – о том, как приблизить победу
Время диктует свои ассоциации. Для неравнодушных людей слово «Оксфорд» сейчас – это не университет, а название ткани. Из неё наши мастерицы шьют мягкие носилки для бойцов СВО. Носилки получаются прочные (выдерживают до 250 кг) и лёгкие (весят 300 граммов и складываются в компактный свёрток, который помещается в рюкзак).
«ZOV СЕРДЦА»
– Я начинала с камуфлированных носилок: тоже хорошая ткань, но они получались тяжёлыми и громоздкими в сложенном виде, – говорит Светлана. – Экспериментировали с ручками: делали их длинными, чтобы надевать на плечо. Солдаты с передовой нас вразумили: «Где мы вам найдём кремлёвских курсантов – одного роста, чтобы они носилки на плечи поднимали?». Они нам посоветовали крой, количество ручек. Эти носилки гладкие, их можно волочить по земле.
В пошивочном цехе по проспекту Октября – две электрические машинки, стол для раскроя и рулоны ткани. Помещение предоставил наш горожанин Андрей Касьянов, администрация города помогла с ремонтом швейной машинки. Работа началась в прошлом году: сначала женщины вязали носки и отправляли на передовую. С марта трудятся в цехе. Сейчас в народном объединении помощи фронту «ZOV Сердца» – несколько направлений: горожане шьют носилки и дождевики, вяжут носки, плетут маскировочные сети и маскировочные шлемы, изготавливают сухой душ и окопные свечи. Объединение существует на пожертвования. Готовые изделия передают в зону СВО с гуманитарным конвоем и через солдат, пришедших в отпуск.
«ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ НАС»
– Никто не верит, что мы работаем бесплатно, – сетует Светлана. – Людей катастрофически не хватает. Нам нужны руки.
– Работать бесплатно – это для вас нормально?
– В такое время, как сейчас, – да. Люди на СВО кровь проливают, чтобы нам на головы ничего не прилетело, а мы что? Если мы сегодня не поможем нашим ребятам, что будет завтра?
– Какая личная история привела Вас к тому, чтобы шить носилки для бойцов?
– Пользу нужно приносить, – знает Татьяна Белова. – Недавно стою я на остановке после работы и думаю: скоро я буду дома в тепле, сытая. А как там наши ребята? Грязь, холод, боль. Страшно.
Татьяна – бухгалтер. После работы они с мужем и сыном кроят носилки и накалывают стропы, Светлана и Антонина шьют. Работают по два-три часа каждый день. За полгода сшиты сотни носилок. Женщины были бы счастливы, если бы их труд никому не пригодился и наши ребята вернулись бы – живые, без ранений, с победой.
– У нас семья военнослужащих, – говорит Светлана (она пенсионер Министерства обороны, работает контролёром в «Росгвардии»). – Наши сыновья погибают, подрастают внуки. Если бы каждый что-то сделал, может, быстрее бы всё это закончилось. То, что сейчас происходит, каждого из нас касается. Мой знакомый, Руслан, воюет. Трижды был ранен. Ему можно было комиссоваться давно. А он: «Как же мои ребята там без меня будут?»…
КАКАЯ ОНА, РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ?
– Мы могли бы делать для бойцов больше, – уверены мастерицы. – Если бы люди знали, что их помощи ждут в зоне СВО, то помогали бы – кто-то финансово, кто-то физически. Например, нам очень нужны швеи или те, кто готов научиться швейному делу.
Как способен помочь бойцам каждый из нас? Стать волонтёром и участвовать в изготовлении необходимых вещей для фронта, собирать и привозить высокие банки из-под консервов (в них заливают окопные свечи)… Профессиональные учебные заведения могли бы присылать учащихся на практику, и в школах на уроках технологии подростки сумели бы сделать много полезного для победы.
Эта информация для тех, кто готов действовать:
маскировочные сети и шлемы плетут по ул.Худайбердина, 17 (координатор – Гульнара, тел. 8-987-584-08-55 и Елена, тел. 8-917-34-646-11).
Носилки шьют по пр.Октября, 43 (координатор – Светлана, тел. 8-987-590-50-61).
Окопные свечи и сухой душ изготавливают по ул.Худайбердина, 17, здесь же можно получить пряжу для вязания носков (координатор – Елена, тел. 8-917-34-646-11).
Дождевики-пончо шьют по ул.Калинина, 52 (координатор – Гульнара, тел. 8-987-584-08-55).
Беседовали Екатерина ЯКОВЛЕВА, Диана МАННАНОВА, Алсу ГАЛЕЕВА, Самира ШАХМАЕВА