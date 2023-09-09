В рамках Всероссийского фестиваля «Айда играть» в Уфе модельные библиотеки республики представят площадку «Читай и развивайся с нами»

Ребята будут собирать роботов, освоят основы ткачества, создадут своими руками игрушки из лыка, шерсти, текстиля, пряжи, фетра и даже сошьют куклу-оберег.

Любители гаджетов создадут собственный мультфильм из пластилина, отправятся в виртуальное путешествие по морским глубинам или в космос в VR-очках, а с помощью интерактивного глобуса повторят уроки географии.

На площадке можно будет проверить свои знания о Башкортостане и России: собрать деревянную карту-пазл республики, сыграть в лото «Достопримечательности городов России». Будут и игры наших дедушек и бабушек – подвижные, на логику и ловкость, и, конечно, много книг, в том числе, книг-игрушек.

В рамках фестиваля откроется выставка кукол из коллекций библиотек и выставка книг об изготовлении игрушек и кукол. Так, создатель национальных игрушек, говорящих и поющих на башкирском языке, Руфия Ханова представит интерактивных кукол с элементами национального костюма, а также игрушки из разных мульфильмов, которые умеют говорить на башкирском языке.

Гостям фестиваля покажут кукол в национальных башкирских костюмах семи регионов республики: кукла Айгуль представит юго-восточные горные районы Башкортостана, Айсылу – Зауралье, Гузель – центральные районы, Гульсэсэк – демский юго-западный комплекс, Хылубикэ – самаро-иргизский комплекс, Тансулпан – северо-запад, Юндуз – северо-восточные районы Башкортостана.

Также будет экспозиция кукол в русском, татарском, удмуртском, марийском, латышском, украинском, чувашском, еврейском, цыганском и других национальных костюмах. Особое место займут куклы, посвященные персонажам произведений народного поэта Башкортостана Мустая Карима, герои сказочных персонажей и экспозиции к сюжетам сказок.

Специалист по игровой культуре, кандидат исторических наук, доцент кафедры башкирского языка и культуры факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы Г.Р. Шагапова представит из личной библиотеки книжную выставку по играм народов мира.

Гостям праздника также понравится площадка Центра детского чтения Национальной библиотеки, где будет организована импровизация с народными куклами по мотивам детских спектаклей. А также выставка детской литературы «Вместе с книжкой и игрушкой», посвященная игрушкам, созданным в разные годы.

Подробная программа фестиваля «Айда играть» тут: https://айдаиграть.дети/