Башкирия готовится к I Международному геологическому чемпионату “ГеоВызов”.

Известно, что в республику съедутся 20 студенческих команд из разных субъектов РФ и республики Казахстан.

Тем временем, мы связались с двумя основными вузами и колледжем РБ, готовящими геологов - УГНТУ и УУНиТ, Октябрьским нефтяным колледжем им. С.И. Кувыкина. Сотрудники рассказали о факультетах и специальностях геологического профиля и о том, как живут факультеты, куда трудоустраиваются выпускники и насколько востребована данная профессия.

Геологов в УУНиТ готовят на кафедре геологии, геоэкологии и гидрометеорологии факультета наук о Земле и туризма, который с 1 сентября называется Институтом природы и человека. Также здесь есть смежная специальность геофизической направленности - кафедра геофизики (геофизические исследования скважин и пластов) при Физико-техническом институте. В последние годы, выбирающих професию геолога становится больше: в прошлом учебном году первой кафедрой выпущено 20 бакалавров по специальности “Геология” и 7 магистров по профилю образовательной программы: “Инженерная геология и гидрогеология”. А в этом учебном году бакалавриат выбрали - 27, магистратуру – 10 студентов.

И.о. заведующего кафедрой геологии, геоэкологии и гидрометеорологии Никонов Владимир Николаевич в ходе нашего интервью отметил, что “знаком с общегосударственной проблемой многолетнего сокращения количества и численности геологоразведочных предприятий в РФ и РБ. Но наш факультет находится на связи с предприятиями, много лет сохраняя связь со своими выпускниками и мотивированные студенты, стремящиеся работать по специальности, обычно находят свое место. Студенты с научным складом мышления стремятся попасть в Институт геологии УФИЦ РАН, проектный институт БашНИПИнефть, некоторые идут в крупные нефтедобывающие организации, идут на производство, выбирают частные предприятия геологоразведочного профиля. Многие работают в проектно-изыскательских организациях, обеспечивающих необходимой инженерно-геологической и гидрогеологической информацией гражданское и промышленное строительство.

Конечно, как в любом ВУЗе есть и “балласт” - немотивированные молодые люди, выбравшие факультет по сути случайно. Есть и студенты – “самородки”, это обычно ребята со склонностью к научной работе, с головой погруженные в свои идеи, увлеченные ими до “мозга костей”.

Известный геолог считает, что Чемпионат “Геовызов” нужен, это полезная “встряска” и для студентов, и для преподавателей, и для начальства ВУЗов, и для руководства субъектов Федерации.

В УГНТУ геологов готовят на горно-нефтяном факультете на кафедре “Геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений". Бакалавров - по направлению “Геология”, в специалитете - по специальности “Прикладная геология” (специализации "Геология нефти и газа" и "Геология месторождений нефти и газа"), а также в магистратуре по программе "Геолого-геофизические проблемы освоения месторождений нефти и газа".

Институт геологии Уфимского научного центра РАН — федеральное государственное бюджетное учреждение науки, ведущее научно-исследовательское учреждение РБ, занимающийся исследованиями в геотектоники; стратиграфии палеозоя; геологии кайнозоя; геофизики; магматизма; метаморфизма; рудных месторождений; палеовулканологии и металлогении; геохимии и изотопной геологии; гидрогеологии и геоэкологии. В институте есть аспирантура по 5 специальностям, издаётся журнал «Геологический сборник».

В Октябрьском нефтяном колледже им. С.И. Кувыкина 6 специальностей, где можно стать геологом или специалистом смежных профессий: Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, Бурение нефтяных и газовых скважин, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

В целом, у интересующихся геологией есть выбор, а ВУЗы и Октябрьский колледж готовы принять любого абитуриента, рассматривающего геологию своей будущей профессией.

Напомним, что Чемпионат, который по сути организуется, прежде всего для будущих геологов завершится 22 сентября в парке “Патриот”.

Фото : Шамиль Валитов, аспирант УУНиТ, геолог.