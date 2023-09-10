О любви к жизни

Роберт окончил 9 классов в рязановской школе. Учиться дальше он не может по состоянию здоровья, но он умеет, пожалуй, главное – быть любознательным и радоваться жизни.

– Сын любит бывать на концертах и кино, путешествовать. Мы с ним даже на море иногда выбираемся, – говорит мама Роберта Гузяль Сафина. – А в выборах сегодня участвуем, потому что активная гражданская позиция – это действительно важно для каждого взрослого человека. Это тоже проявление любви к жизни.

– Роберта радует любое проявление внимания, – делится впечатлениями о знакомства с молодым избирателем наблюдатель участка № 2890 Светлана Кааба. – Сегодня радость на его лице вызвала даже просто подаренная открытка. Мама понимает его с полуслова и готова помочь во всем. С первых минут общения с ними видно, что мальчик растет в тёплой семейной атмосфере любви. Если вы хотите познакомиться и подружиться с этими удивительными людьми, пишите в редакцию: у журналистов есть телефон Гузяли.

Сама Светлана – представитель редкой профессии: она провизор. О своем решении быть сегодня наблюдателем Светлана говорит так:

– Стать наблюдателем мне предложила подруга, и я согласилась. Считаю, что, голосуя, мы делаем осознанный выбор. Решаем, какое будущее выбираем для себя, своей семьи и будущих поколений. Хочется отметить, что горожане голосуют активно. И я своей работой хочу внести вклад в развитие нашей родной республики.