Сегодня, 10 сентября 2023 года, в Башкортостане проходит единый день голосования. Избирательные участки работают до 21:00.
10 сентября в Башкортостане – единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Собрания – Курултая. Кроме того, в разных населенных пунктах по всему Башкортостану проходят выборы в советы городских округов, городских и сельских поселений.
Сегодня, 10 сентября 2023 года, в Башкортостане проходит единый день голосования. Избирательные участки работают до 21:00.
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