Ученики творческой школы ходили голосовать вместе с родителями

Они побывали на избирательных участках вместе с родителями. Для чего? Чтобы быть включёнными в жизнь города, республики и страны.

Юные журналисты и в семье, и в любимом деле учатся работать в команде, интересоваться миром и помогать людям.

Ребятам повезло: у них тёплые дружные семьи. Ивановы - это семья отличников:

– Мы многодетная семья, – говорит мама Елена. – Я работаю воспитателем с 2006 года. Училась в педколледже, затем поступила в БГУ на бакалавриат, закончила с красным дипломом. После сразу поступила в магистратуру, в этом году в феврале защитилась - тоже с красным дипломом. Супруг Андрей работает на заводе СНХЗ сварщиком, он многократный победитель профессиональных конкурсов. В этом году занял 1-е место по Республике и на Всероссийском этапе вошёл в пятерку сильнейших. Старшему сыну Даниилу 19 лет, он учится в строительном колледже на третьем курсе на профессию техник механик , учится на отлично. Дочь Ульяна в школе отличница, активистка, художница, увлекается журналистикой. Младшему 4 года, любит футбол, как и старшие дети.