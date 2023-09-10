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10 Сентября , 21:15

Ученики творческой школы ходили голосовать вместе с родителями

Знакомьтесь: воспитанники школы юных журналистов «Автор» Адель Валишина, Оля Копанева, Алсу Галеева, Ильназ Мунасипов и Ульяна Иванова.

Ученики творческой школы ходили голосовать вместе с родителями
Ученики творческой школы ходили голосовать вместе с родителями

Они побывали на избирательных участках вместе с родителями. Для чего? Чтобы быть включёнными в жизнь города, республики и страны.

Юные журналисты и в семье, и в любимом деле учатся работать в команде, интересоваться миром и помогать людям.

Ребятам повезло: у них тёплые дружные семьи. Ивановы - это семья отличников:

– Мы многодетная семья, – говорит мама Елена. – Я работаю воспитателем с 2006  года. Училась в педколледже, затем поступила в БГУ на бакалавриат, закончила с красным дипломом. После сразу поступила в магистратуру, в этом году в феврале защитилась - тоже с красным дипломом. Супруг Андрей работает на  заводе СНХЗ сварщиком, он многократный победитель профессиональных конкурсов. В этом году занял 1-е место по Республике и на Всероссийском этапе вошёл в пятерку сильнейших. Старшему сыну Даниилу 19 лет, он учится в строительном колледже на третьем курсе на профессию техник механик , учится на отлично. Дочь Ульяна в школе отличница, активистка, художница, увлекается журналистикой. Младшему 4 года, любит футбол, как и старшие дети.

Автор:Екатерина Яковлева
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