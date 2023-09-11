Башкирская компания «Альтернатива» представит свою продукцию для детей на Всероссийском фестивале «Айда играть»

Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» – динамично развивающееся предприятие, один из крупнейших российских высокотехнологичных производителей изделий из пластмасс. За «Альтернативой» закрепилось несомненное лидерство в России по ассортименту: сегодня предприятие предлагает своим покупателям более 1500 наименований изделий различных потребительских линеек, отвечающих любым потребностям. Это изделия для кухни, дома, сада и огорода, отдыха и туризма, для детей, для животных и многое другое. Продукцию компании отличает современный дизайн, универсальная цветовая гамма и доступные цены, что делает ее привлекательной для потребителя. Ежегодно выпускается до 100 видов новой продукции, производство насытивших рынок и выходящих из моды изделий прекращается.

Сегодня в ассортименте компании более 200 наименований детских изделий, которые объединены в 5 товарных групп: детская мебель, игрушки, детские товары для хранения, детские изделия для гигиены, детская посуда.

Самые востребованные товары в категории гигиены – туалетные горшки и ковшики для купания, среди игрушек – лейки и наборы для игры с песком, из посуды наибольшей популярностью пользуются кружки и стаканы, а из мебели –комоды и стульчики для кормления.

– «Альтернатива» – один из крупных в России производителей детских изделий и игрушек из пластмасс. Компания входит в топ-25 переработчиков пластмасс из сегмента товаров народного потребления, крупнейший в отрасли и первый в своем сегменте работодатель со штатом около 3 тыс. сотрудников, с объемом переработки полимеров в среднем около 20 тыс. тонн в год, – отметил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.

Всего в ассортименте насчитывается 15 видов игровых изделий: логические игрушки, каталки, наборы для игры с песком, конструкторы, машинки и т.п. Объемы производства и реализации – 400 000 игрушек единиц в год на сумму 75 000 000 рублей в год. Ассортимент детских товаров охватывает возрастные группы от 0 до 14 лет. Все детские изделия проходят проверку качества и подлежат сертификации. На 2023 год запланирован выпуск большого количества новинок, освоение новых технологий производства детской продукции и расширение рынков сбыта.

Основные экспортные направления предприятия – Казахстан, Беларусь, Киргизия. В России география продаж широка настолько, насколько это возможно – от Калининграда до Владивостока. «Альтернатива» не занимается прямой розничной торговлей, но работает со многими крупными федеральными сетями, такими как «Пятерочка», «Магнит», «Леруа Мерлен», «Максидом». Также продукцию можно найти на всех популярных интернет-площадках и маркетплейсах: OZON, Wildberries, AliExpress.

Основной способ продвижения – участие в крупных отраслевых выставках и форумах. По итогам 2022 года «Альтернатива» успешно выставилась на 12 крупных выставках. В 2023 году запланировано участие в 13 выставках: помимо масштабных выставок непродовольственных товаров, мы также ежегодно участвуем в ведущей международной выставке детских товаров «Мир Детства» в Москве.

Кроме того, компания регулярно принимает участие в конкурсах и премиях, в том числе с детскими товарами. В июне их стульчик для кормления стал лауреатом национальной премии «Золотой медвежонок-2023», в 2021 году такой статус получила вся коллекция лицензионных изделий «Щенячий патруль». В 2021-2022 году конструктор «Лунтик» и набор для игры с песком победили в конкурсе «Выбор сетей», приуроченном к выставке «Белые ночи».

Ознакомиться с продукцией производителя можно будет на стенде компании «Альтернатива» на Советской площади. Подробная программа фестиваля «Айда играть» тут: https://айдаиграть.дети/