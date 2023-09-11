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11 Сентября , 18:29

Басик и его друзья приедут в Уфу на Всероссийский фестиваль «Айда играть»

С 14 по 17 сентября на фестивале «Айда играть» в Уфе представят лидеров рынка игрушек. 

Басик и его друзья приедут в Уфу на Всероссийский фестиваль «Айда играть»
Басик и его друзья приедут в Уфу на Всероссийский фестиваль «Айда играть»

Компания «Буди Баса» включена Минпромторгом России в перечень системообразующих компаний отрасли и входит в десятку крупнейших компаний отрасли.
Компания постоянно модернизирует и развивает свои производственные площадки. Дизайн их игрушек многие считают одним из лучших. Это первый отечественный производитель, которого много копируют, и компания активно защищает свою интеллектуальную собственность.
Их главный герой, любимец многих детей и взрослых – кот Басик. Стремительно набирает популярность одноименный мультфильм.
На фестивале «Айда играть» в Уфе компания представит кота Басика и его друзей бренда «Буди Баса».
Подробная программа фестиваля «Айда играть» тут: https://айдаиграть.дети/

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