Басик и его друзья приедут в Уфу на Всероссийский фестиваль «Айда играть»

Компания «Буди Баса» включена Минпромторгом России в перечень системообразующих компаний отрасли и входит в десятку крупнейших компаний отрасли.

Компания постоянно модернизирует и развивает свои производственные площадки. Дизайн их игрушек многие считают одним из лучших. Это первый отечественный производитель, которого много копируют, и компания активно защищает свою интеллектуальную собственность.

Их главный герой, любимец многих детей и взрослых – кот Басик. Стремительно набирает популярность одноименный мультфильм.

На фестивале «Айда играть» в Уфе компания представит кота Басика и его друзей бренда «Буди Баса».

Подробная программа фестиваля «Айда играть» тут: https://айдаиграть.дети/