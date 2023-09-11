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11 Сентября , 18:17

Дети смогут изучать башкирский язык с помощью бесплатной онлайн-игры «Сокровище нации».

Помимо башкирского в игре есть и другие национальные языки народов России – татарский, марийский, чеченский, адыгейский, ингушский, калмыцкий, карельский, осетинский, русский, якутский и другие. Всего их – 30. Проект разработали в Республике Калмыкия при поддержке АНО «Институт развития интернета». Для наполнения башкирской версии участвовали представители Уфимского училища искусств, этноцентра «Урал» и ГТРК «Башкортостан».

Дети смогут изучать башкирский язык с помощью бесплатной онлайн-игры «Сокровище нации».
Дети смогут изучать башкирский язык с помощью бесплатной онлайн-игры «Сокровище нации».

Цель проекта – помочь воспитанникам детских садов и детям младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на родном языке.

Чтобы игроку было легче погрузиться в атмосферу культуры народа, игра наполнена моделями значимых достопримечательностей, природных и культурных объектов. А игровые персонажи одеты в традиционные народные костюмы. В создании аутентичных образов участвовали эксперты, художники и мастера народных промыслов со всей России.

Подробнее – на сайте Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан https://vk.cc/cqNCps

сокровища-нации.рф

Google Play: https://vk.cc/cqnsBp

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