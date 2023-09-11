Дети смогут изучать башкирский язык с помощью бесплатной онлайн-игры «Сокровище нации».

Цель проекта – помочь воспитанникам детских садов и детям младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на родном языке.



Чтобы игроку было легче погрузиться в атмосферу культуры народа, игра наполнена моделями значимых достопримечательностей, природных и культурных объектов. А игровые персонажи одеты в традиционные народные костюмы. В создании аутентичных образов участвовали эксперты, художники и мастера народных промыслов со всей России.



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