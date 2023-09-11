Дом дружбы народов Башкортостана на фестивале «Айда играть» представит экспозиции своих историко-культурных центров

Юных гостей фестиваля встретит полуюрта с традиционным убранством башкирского народа. В ее центре разместится колыбель (бишек), возле которой ребятишкам расскажут народные сказки и споют песни. Дети также смогут поиграть с куклами, покачать их в колыбели, переодеть в национальные костюмы разных народов. В течение фестиваля для мальчишек и девчонок будут идти национальные игры народов Башкортостана: «Ловкий джигит («Таһыл егет»), «Сапожник» («Итексе»), «Ҡурай», «Юрта» («Тирмә»), «Уголки» («Мейеш алыш»), «Чүлмәк вату» (Разбей горшок,) «Шыгыле» и «Панок и масай» (разновидности игры в кости), «Шӧргаш» («Колечко»), «Шошо, мыйым поктен шу» («Догони меня»).

Окунуться в культуру Башкортостана можно будет в богатой выставочной зоне. Здесь гостей встретят персонажи героического эпоса «Урал батыр», интерактивный музей кукол «Кума», национальные башкирские куклы, дымковские игрушки, игрушки из дерева, войлока, кожи и ткани, свистульки.

Подробная программа фестиваля игр «Айда играть» тут: https://айдаиграть.дети/