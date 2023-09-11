Максим Томашов представляет Стерлитамак во Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». От Стерлитамака в нём принимает участие капитан полиции Максим Геннадьевич Томашов.



Конкурс пройдет в три этапа. Первый проводится на региональном уровне. Голосование состоится с 11 по 20 сентября.



На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции — победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по РБ.



По его результатам, лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном, всероссийском, этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.



Проголосовать за Максима Томашова можно с 11 по 20 сентября, перейдя по ссылке - https://707.su/bDT.