+10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
11 Сентября , 21:26

Максим Томашов представляет Стерлитамак во Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Проголосовать за него можно с 11 по 20 сентября, перейдя по ссылке - https://707.su/bDT.

Максим Томашов представляет Стерлитамак во Всероссийском конкурсе «Народный участковый»
Максим Томашов представляет Стерлитамак во Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». От Стерлитамака в нём принимает участие капитан полиции Максим Геннадьевич Томашов.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый проводится на региональном уровне. Голосование состоится с 11 по 20 сентября.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции — победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте МВД по РБ.

По его результатам, лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном, всероссийском, этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Проголосовать за Максима Томашова можно с 11 по 20 сентября, перейдя по ссылке - https://707.su/bDT.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика