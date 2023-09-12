На «Айда играть» можно будет поиграть в башкирские народные игры

Девчонки и мальчишки смогут поиграть в традиционные башкирские игры «Сүлмәк һуғыу» («Разбивание горшков»), «Тоҡта йүгереү» («Бег в мешках»), «Ҡалаҡ менән йүгереү» («Бег с ложкой»), подвижные эстафетные игры с лошадками на палочке, игры с мячом и обручем, а также в башкирские музыкальные игры «Аҡ тирәк, күк тирәк», «Йәшерәм яулыҡ», «Бәке уйыны», «Биш таш». Кроме этого, маленьких зрителей ждут спортивные эстафеты, танцевальный флешмоб «Беҙ бергә» и множество других подвижных активностей. – На интерактивной площадке «Народные игры» мы также вспомним традиционные башкирские музыкальные игры, познакомимся с казахскими народными играми, запланированы мастер-классы по стрельбе из лука и изготовлению деревянных игрушек. Для всех участников мы подготовили подарки, – рассказала ведущий специалист отдела народного творчества Республиканского центра народного творчества, куратор площадки Эльвира Давлетбердина. С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться здесь: https://айдаиграть.дети/