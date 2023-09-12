Пленарное заседание восьмого Восточного экономического форума

В пленарной сессии также принимает участие Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту.

Модератор дискуссии – управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

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Выступление Президента России на пленарном заседании Восточного экономического форума

В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья, уважаемая госпожа Пани Ятхоту!

Я хочу поприветствовать нашу гостью, попрошу зал то же самое сделать.

Наш ведущий сейчас поприветствовал зал, сказал «добрый день, доброе утро, добрый вечер»: здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно всё путается в голове, непонятно, то ли сейчас день, то ли утро, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся: Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, с этого мы сходить не будем.

Я хочу поприветствовать участников и гостей восьмого Восточного экономического форума, который по традиции собрал руководителей компаний, экспертов и представителей власти из нашей страны и из десятков других государств мира, чтобы вместе обсудить перспективные, стратегические направления развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе сегодняшнего выступления, конечно, поскольку это часть общего народнохозяйственного комплекса, мне так или иначе придётся обращаться и к другим регионам страны. Мы собираемся для того, чтобы оценить основные тенденции, которые определяют динамику международных деловых связей.

Мы с вами хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали.

Очень важно, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам, и таких государств становится всё больше и больше, причём в разных регионах мира.

Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, финансов, в гуманитарной сфере, проектов, которые могут – и несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран.

По сути, рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного «золотого миллиарда», а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира. Именно в этой модели созидательная энергия, открытость, нацеленность на конкретный результат становится мощным конкурентным преимуществом Азиатско-Тихоокеанского региона, ключевым фактором, который определяет и, уверен, ещё долго будет определять его глобальное лидерство по темпам экономического роста.