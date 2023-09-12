Российско-лаосские переговоры

В.Путин: Уважаемая госпожа Вице-президент, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в России!

С вашей страной у нас давние, очень хорошие дружеские отношения, и Вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей. Знаем Вас как нашего хорошего, надежного друга, неоднократно бывали в нашей стране и, будучи председателем парламента, внесли заметный вклад в развитие двусторонних парламентских связей.

Я прошу Вас передать самые теплые пожелания и привет Президенту Лаоса, надеемся увидеть его в России – по-моему, в октябре мы планируем мероприятие.