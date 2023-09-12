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12 Сентября , 09:04

Российско-лаосские переговоры

На полях Восточного экономического форума состоялась встреча Владимира Путина и Вице-президента Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту.

В.Путин: Уважаемая госпожа Вице-президент, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в России!

С вашей страной у нас давние, очень хорошие дружеские отношения, и Вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей. Знаем Вас как нашего хорошего, надежного друга, неоднократно бывали в нашей стране и, будучи председателем парламента, внесли заметный вклад в развитие двусторонних парламентских связей.

Я прошу Вас передать самые теплые пожелания и привет Президенту Лаоса, надеемся увидеть его в России – по-моему, в октябре мы планируем мероприятие.

 

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