В каком возрасте многодетная мама может выйти на пенсию

Выход на пенсию для многодетной матери зависит от количества детей.
Если женщина родила и воспитала трех детей – она имеет право досрочно выйти на пенсию в 57 лет.
Если у женщины четверо детей – в 56 лет.
Если пять и более – пенсию можно оформить уже в 50 лет.
Есть важные моменты, которые нужно учитывать:
Обязательное условие для назначения пенсии для всех перечисленных категорий – это отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления.
На момент обращения за установлением досрочной страховой пенсии все дети в семье должны достичь 8 лет.
Для выхода на пенсию многодетной матери необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.
В 2023 году при выходе на досрочную пенсию индивидуальный пенсионный коэффициент должен составлять не менее 25,8.
Получить консультацию по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра: 8 (800) 1-00000-1
Клиентские службы Социального фонда в Башкортостане: https://vk.cc/cleqKt
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