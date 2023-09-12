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12 Сентября , 16:59

В каком возрасте многодетная мама может выйти на пенсию

Объясняют специалисты Социального фонда России по Республике Башкортостан

В каком возрасте многодетная мама может выйти на пенсию
В каком возрасте многодетная мама может выйти на пенсию

Выход на пенсию для многодетной матери зависит от количества детей.

Если женщина родила и воспитала трех детей – она имеет право досрочно выйти на пенсию в 57 лет.

Если у женщины четверо детей – в 56 лет.

Если пять и более – пенсию можно оформить уже в 50 лет.

Есть важные моменты, которые нужно учитывать:

Обязательное условие для назначения пенсии для всех перечисленных категорий – это отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления.

На момент обращения за установлением досрочной страховой пенсии все дети в семье должны достичь 8 лет.

Для выхода на пенсию многодетной матери необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

В 2023 году при выходе на досрочную пенсию индивидуальный пенсионный коэффициент должен составлять не менее 25,8.

Получить консультацию по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону единого контакт-центра: 8 (800) 1-00000-1

Клиентские службы Социального фонда в Башкортостане: https://vk.cc/cleqKt

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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