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12 Сентября , 15:21

В Москве открылась выставка оборудования для водной отрасли ЭкваТэк 2023

Здесь представлены отечественные разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства России. Выставка содействует достижению целей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология»

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в 83 регионах: на сегодняшний день удалось обеспечить качественной питьевой водой 88% жителей страны, а для городского населения этот показатель составляет 94%. На ЭкваТэк будут представлены производство оборудования и услуг предприятиями со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Калужской, Ярославской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Тверской, Саратовской, Смоленской, Омской, Новосибирской областей, Республики Башкортостан, Алтайского края, Пермского края, Приморского края, – всего свыше 400 компаний из 30 регионов страны, зарубежные участники приедут на выставку из Беларуси, Китая, Турции, Сингапура и Тайваня. Сотни новинок оборудования и инновационные технологии, представленные на выставке, помогут закрыть потребности предприятий: ЖКХ, пищевой, топливно-энергетической, металлургической, химической, фармацевтической и других отраслей промышленности. В рамках выставки проходит форум для специалистов ЖКХ, инженеров, экологов и других профессионалов отрасли. Она раскроет все тонкости построения устойчивого водохозяйственного комплекса, проектирования и эксплуатации очистных сооружений, работы со сточными водами, цифровизации отрасли и также ключевых изменений в отраслевом законодательстве.

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"Стерлитамакский рабочий"

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