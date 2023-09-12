В России стартовало онлайн-голосование за талисман Десятилетия науки и технологий

С 6 по 15 сентября на сайте талисман.наука.рф проходит открытое голосование за символ российской науки. Принять участие можно в два клика. На странице конкурса представлено 40 лучших изображений, выбранных из 1,5 тысяч работ со всей России. География участников охватывает всю Россию. Полуфиналистами конкурса стали жители Башкортостана, Камчатского края, Алтайского края, Челябинской области, Кировской области, Кемеровской области, Республики Татарстан, Астраханской области, Республики Крым, Оренбургской области, Республики Мордовия, Белгородской области, Тульской области, Тверской области, Волгоградской области, Ростовской области, Мурманской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области. «Конкурс идей талисмана Десятилетия проводится для популяризации отечественной науки и технологий. Он объединил самых разных людей и помог выяснить, с какими образами ассоциируется наука. Свои работы прислали почти полторы тысячи человек из 82 регионов России. Среди участников есть взрослые и дети. Возраст самого старшего участника – 84 года, а младшему 3 года. Заявки приходили даже коллективно от школ и детских садов. Больше всего заявок на конкурс пришло от студентов и школьников», – подчеркнул сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Пять лучших работ, выбранных благодаря открытому онлайн-голосованию, будут представлены членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель. Работа победителя будет представлена в ноябре на III Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» и станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России. Напомним, конкурс на талисман Десятилетия науки и технологий проводился с 23 июня по 31 июля. Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на странице талисман.наука.рф и на официальном сайте Десятилетии науки и технологий наука.рф.