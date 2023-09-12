В Стерлитамаке прошла экспертная сессия «Секреты повышения устойчивости социальных проектов»

Главная особенность нынешнего конкурса в том, что в этом году общий призовой фонд увеличился вдвое. Общая сумма грантов по четырём категориям составила 20 млн руб. Конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Качество жизни» и «Экология», в каждом по шесть номинаций.

В работе экспертной сессии принял участие специально приглашённый для этого директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Cladway (г.Москва) Владимир Вайнер. «Мы все прекрасно понимаем, насколько тяжело в первый раз принимать участие в таких грантах, – сказала заместитель директора по связям с общественностью АО «БСК» Алина Халикова, представив присутствующим Владимира Леонидовича. – Наличие инициативы, желание, мало, когда нет достаточной информации для правильного оформления заявок. В таких случаях мы, совместно с нашими кураторами объясняем, показываем».

Владимир Леонидович отметил значимость проекта «Стерлитамак – наш общий дом» для города, в котором практически каждый второй житель города связан с БСК. Подробно рассказал, в чём различие между социальным предпринимательством и грантовым конкурсом. Что нужно делать, чтобы развивались социальные проекты. Чтобы как можно больше людей узнавало и присоединялось к социальным проектам. Привёл примеры того, как небольшой социальный проект может повлиять на изменение в целом жизни общества города, региона и даже страны.

Как возникают социальные проекты? Ключевым является подход, по которому любые позитивные изменения не могут возникнуть по указке сверху. В основе лежат проекты людей, которые изначально решают свои проблемы и делятся опытом с другими. И тогда возникают социальные проекты, которые нередко оказываются значимыми для соседей, для людей с такой жизненной ситуацией. Сначала, может быть в микрорайоне, потом в городе, республике, в стране… В целом, любой социальный проект можно вместить в модель, состоящую из семи шагов. И Владимир Леонидович подробно ознакомил всех с каждым последующим из семи шагов на пути реализации такого проекта.

Фото:Сергея Крамскова