Винтажные настольные игры и советские конструкторы: игрушки Вадима Вольфсона покажет Национальный музей РБ

Изюминкой временной экспозиции станет собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона. Вадим Владимирович Вольфсон – директор Московского музея просвещения, коллекционер, реставратор книг, книгоиздатель, член Российского книжного союза и Московского союза художников. В дни фестиваля он представит жителям и гостям Уфы свою коллекцию старинных игрушек. На выставке можно будет увидеть раритетные игрушки царской семьи – паровоз и набор солдатиков цесаревича Алексея; игрушки советского периода, настольные игры, конструкторы, из которых можно было собрать детский велосипед или самокат и многое-многое другое. С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/