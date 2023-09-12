+19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
12 Сентября , 10:08

Винтажные настольные игры и советские конструкторы: игрушки Вадима Вольфсона покажет Национальный музей РБ

14 сентября в Национальном музее Башкортостана в рамках Всероссийского фестиваля «Айда играть» откроется выставка «История игрушек».

Винтажные настольные игры и советские конструкторы: игрушки Вадима Вольфсона покажет Национальный музей РБ
Винтажные настольные игры и советские конструкторы: игрушки Вадима Вольфсона покажет Национальный музей РБ

Изюминкой временной экспозиции станет собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона. Вадим Владимирович Вольфсон – директор Московского музея просвещения, коллекционер, реставратор книг, книгоиздатель, член Российского книжного союза и Московского союза художников. В дни фестиваля он представит жителям и гостям Уфы свою коллекцию старинных игрушек. На выставке можно будет увидеть раритетные игрушки царской семьи – паровоз и набор солдатиков цесаревича Алексея; игрушки советского периода, настольные игры, конструкторы, из которых можно было собрать детский велосипед или самокат и многое-многое другое. С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика