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12 Сентября , 17:28

Временно перекроют дороги

В Стерлитамаке 17 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. На время их проведения движение автотранспорта на некоторых улицах будет временно перекрыто.

Временно перекроют дороги
Временно перекроют дороги

На время проведения полумарафона «БСК забег»  с 8 до 15 часов будет закрыто движение по пр.Ленина на участке от ул.Геологической до кольцевой развязки у Вечного огня (схема №1). Также с 9 часов 16 сентября до 18 часов 17 сентября перекроют движение по ул.Голикова (до дома №32 по пр.Ленина).

В этот же день будет закрыто движение для автотранспорта с 14 до 23 часов по малому пр.Октября (от ул.Курчатова до ул.Имая Насыри) и по ул.Имая Насыри (от пр.Октября до дома №1 по ул.Имая Насыри). С 19  до 23 часов будет закрыто движение по пр.Октября от кольцевой развязки по пр.Октября до ул.Курчатова и по ул.Имая Насыри от пр.Октября до угла северо-восточной части забора ИХТИ УГНТУ г.Стерлитамак (схема №2).
Подробный план мероприятий на День города будет размещён дополнительно.

Фото: соцсети администрации ГО г. Стерлитамак

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