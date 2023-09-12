Временно перекроют дороги

На время проведения полумарафона «БСК забег» с 8 до 15 часов будет закрыто движение по пр.Ленина на участке от ул.Геологической до кольцевой развязки у Вечного огня (схема №1). Также с 9 часов 16 сентября до 18 часов 17 сентября перекроют движение по ул.Голикова (до дома №32 по пр.Ленина).



В этот же день будет закрыто движение для автотранспорта с 14 до 23 часов по малому пр.Октября (от ул.Курчатова до ул.Имая Насыри) и по ул.Имая Насыри (от пр.Октября до дома №1 по ул.Имая Насыри). С 19 до 23 часов будет закрыто движение по пр.Октября от кольцевой развязки по пр.Октября до ул.Курчатова и по ул.Имая Насыри от пр.Октября до угла северо-восточной части забора ИХТИ УГНТУ г.Стерлитамак (схема №2).

Подробный план мероприятий на День города будет размещён дополнительно.

Фото: соцсети администрации ГО г. Стерлитамак