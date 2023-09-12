Встреча с заместителем Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцином

В.Путин: Уважаемый господин Чжан Гоцин! Дорогие друзья!

Я очень рад Вас видеть и приветствовать в России, во Владивостоке.

Китай традиционно принимает участие в работе этого форума, на протяжении многих лет. Я имел здесь удовольствие принимать Председателя Китайской Народной Республики, который принял участие лично, выступал здесь, затем принимал участие в формате видеоконференции. Пользуясь случаем, хочу попросить Вас передать самые лучшие пожелания Председателю КНР, с которым у нас сложились дружеские отношения – и деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей.

Мы Вас хорошо знаем как очень делового человека, Вы возглавляли одну из больших компаний, сейчас занимаетесь промышленностью. Насколько мне известно, имели возможность уже встретиться со своими коллегами-визави, вице-премьерами господином Трутневым, господином Мантуровым, который у нас промышленный блок ведёт в Правительстве.

Хотел бы сразу отметить, что благодаря прежде всего усилиям наших правительств, деловых кругов отношения между Россией и Китаем в этой сфере – сфере экономического сотрудничества – вышли на очень высокий уровень. Конечно, это всё производная от того, что достигнуто в политической области, но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные, каждый год мы прибавляем почти одну треть товарооборота. И в этом году, за первые семь месяцев текущего года, товарооборот тоже прибавил примерно столько же, уже по-моему даже больше – 24 процента, уже 120 миллиардов. Поставленная нами с Председателем Си Цзиньпином задача выйти на 200 миллиардов долларов оборота может быть достигнута в самое ближайшее время, уже в этом году.

Я уверен, что отношения будут развиваться в таком же темпе. Мы рады Вас приветствовать, и хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли решение приехать и принять активное участие в работе Восточного экономического форума.

Добро пожаловать!

Чжан Гоцин (как переведено): Спасибо, господин Президент, за возможность с Вами встретиться.

Прежде всегопозвольте передать Вам искренний привет и наилучшие пожелания от Председателя Си Цзиньпина. Мы также хотим выразить сердечные поздравления с успешным проведением восьмого Восточного экономического форума.

Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и господина Президента [Путина] между нашими странами углубляются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Наши отношения сохраняют высокую и поступательную динамику. Как Вы правильно отметили, наши страны оказывают решительную взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга. Углубляется политическое взаимодействие, доверие, приумножаются общие интересы, сближаются наши народы. Многоплановое практическое сотрудничество поступательно продвигается, постоянно расширяется охват двустороннего взаимодействия.

Уважаемый господин Президент, Вы отметили товарооборот за первые семь месяцев текущего года, но за первые восемь месяцев текущего года двусторонний товарооборот достиг 155,1 миллиарда долларов, и это на 32 процента выше прошлогоднего показателя. У нас есть все основания полагать, что поставленная на высшем уровне задача – довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов – будет достигнута в этом году досрочно.

В марте текущего года Председатель Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого был намечен новый, грандиозный план по развитию китайско-российских отношений, заданы новые ориентиры. В настоящий момент китайский народ под верным руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, продвигает всестороннюю китайскую модернизацию с акцентом на высококачественном развитии. Мы готовы вместе с российскими коллегами поделиться возможностями развития, углублять взаимовыгодную кооперацию.

В.Путин: Мы особенно дорожим тем обстоятельством и высоко оценили – Вы сейчас упомянули про визит Председателя КНР, – что с первым своим зарубежным визитом после избрания он прибыл именно в Россию. И это знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный исторический уровень.

Как Вы и сказали, будем продолжать эту совместную работу и дальше.