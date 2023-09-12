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12 Сентября , 16:24

Жители Башкирии могут бесплатно получить востребованные на рынке труда специальности

Курсы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проводит Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

Жители Башкирии могут бесплатно получить востребованные на рынке труда специальности
Жители Башкирии могут бесплатно получить востребованные на рынке труда специальности

Можно бесплатно обучиться по таким направлениям, как: робототехника, разработка баз данных, бизнес-планирование и менеджмент, фитнес-инструктор, репетиторство, педагогика и психология. Всего предлагается более 20 программ, подробное описание которых можно найти на сайте БГПУ имени Акмуллы. Там же можно найти инструкцию, как записаться на курсы. Бесплатное обучение могут пройти следующие категории населения:

1. Молодежь до 35 лет включительно, находящаяся под риском увольнения в связи с ликвидацией организации или сокращением штата; не нашедшая работу в течение 4 месяцев после получения диплома; завершающая обучение в колледже или в вузе в текущем календарном году (за исключением «целевиков»), обратившаяся в службу занятости, где не нашли подходящую работу по получаемой профессии; после окончания военной службы по призыву не нашедшая работу в течение 4 месяцев и более.

2. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

3. Неработающие женщины с детьми до 7 лет.

4. Работники, находящиеся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).

5. Граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста.

6.Безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости.

7. Лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014.

8. Ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО.

9. Члены семей погибших ветеранов СВО.

10. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. По окончании программы выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке

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