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13 Сентября , 11:40

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров и Минпромторг России разработали памятку для родителей «Выбираем игрушку правильно!»

Это инфографика от Золотого медвежонка – символа Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей, которая содержит семь подсказок для родителей, на что обращать внимание при выборе игрушки.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров и Минпромторг России разработали памятку для родителей «Выбираем игрушку правильно!»
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров и Минпромторг России разработали памятку для родителей «Выбираем игрушку правильно!»

Материал был разработан с учетом рекомендаций специалистов, которые отмечают, что качественная игрушка не должна быть маркой, громкой, хрупкой, иметь резкого запаха и ядовитых цветов. Прежде всего следует обратить внимание на правильную маркировку «Детская игрушка» и рекомендуемый возраст для их использования. Соблюдение этих простых правил существенно снизит риск купить некачественные детские игрушки. По мнению президента АИДТ Антонины Цицулиной, подобный формат контента прекрасно выполняет просветительскую функцию не только среди молодых родителей, но и старших детей, а также бабушек и дедушек. Приходите на площадку «Игротека Золотого медвежонка» на фестивале «Айда играть» в Уфе 14 по 17 сентября и получите советы по выбору игрушек от экспертов! С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: https://айдаиграть.дети/

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