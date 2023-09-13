Геология Башкирии в лицах: молодой специалист рассказал об учебе, работе по профессии и перспективах

По словам и.о. заведующего кафедрой геологии, геоэкологии и гидрометеорологии УУНиТ Владимира Никонова, студенты, особенно осознанно выбравшие профессию и мотивированные, легко находят свое место. Чаще всего их “забирают” Институт геологии УФИЦ РАН, крупнейший научный институт «Роснефти» – «РН-БашНИПИнефть», некоторые идут в крупные нефтедобывающие организации, на производство, на частные предприятия геологоразведочного профиля.

Конечно, как и в любом вузе, встречаются немотивированные молодые люди, но есть среди геологов и настоящие “самородки” – ребята со склонностью к научной работе, талантливые и увлеченные будущей профессией.

Один из них – Шамиль Валитов, аспирант 3 года обучения УУНиТ, кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии, ведущий специалист отдела региональной геологии ООО «РН-БашНИПИнефть».

– Шамиль, почему вы выбрали профессию геолога?

– Профессию выбрал самостоятельно, ориентируясь на свой кругозор в школьные годы, осознанно.

В детстве около моей деревни проводились сейсморазведочные работы, мы видели много различной техники, людей в специальных костюмах, тянущих различные кабели.

Мой отец, работая водителем в данной организации, рассказывал и объяснял, чем они занимаются. С того времени у меня появился интерес и много вопросов: как открывают новые месторождения, как месторождения выглядят под землей, кто занимается поиском месторождений? Я начал понимать, что это геологи, искал информацию в интернете и в 10 классе я был уверен, что стану геологом, затем занялся поиском учебных заведений в Уфе.

А еще профессия заинтересовала своей загадочностью, духом первооткрывателя, в какой-то степени романтичностью в плане геологических экспедиций. В то же время у меня было представление, что геологи – это очень суровые, но творческие люди, преданные своей профессии.

– Началась учеба в университете. Что в вузе вам больше всего запомнилось?

– В 2015 году я поступил в БашГУ на географический факультет, выбрал кафедру геологии и полезных ископаемых. Ни разу не пожалел, что поступил именно на эту кафедру. Потому что лекционные занятия сопровождались практическими, самые интересные занятия проходили в геологическом музее. На 1 и 2 курсах мы проходили учебные геологические практики на территории Белорецкого и Бурзянского районов, применяя полученные навыки и знания на практиках при выполнении геолого-съемочных работ. Лучшие студенты без проблем могут устроиться на работу в ИГ УФИЦ РАН, где можно получить огромный опыт в научно-исследовательских работах. Уже после 1 курса я также устроился в лабораторию стратиграфии палеозоя. Изучал нижнедевонские и силурийские отложения разреза Миндигулово – это очень интересно! Одним из ярких событий во время обучения считаю прохождение геологической практики в Испании (Пиренеи) совместно со студентами французского университета, что может быть увлекательнее? За время учебы я поучаствовал в 14 научно-практических конференциях по геологии, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Томске.

– Вы окончили бакалавриат на красный диплом и решили учиться в магистратуре. Правда, что вузы буквально боролись за вас?

– После завершения обучения в бакалавриате я решил продолжить обучение в магистратуре КФУ или Санкт-Петербургского горного университета. Сдал экзамены для поступления, и мне начали звонить из университетов, приглашать на обучение. Параллельно у меня появилась возможность пройти собеседование в крупнейший научный институт «Роснефти» – «РН-БашНИПИнефть», в отдел региональной геологии, здесь и оправдались мои ожидания и мечты о профессии геолога. Поэтому после успешного прохождения собеседования в «РН-БашНИПИнефть» я принял решение продолжить строить карьеру, совмещая обучение в магистратуре БашГУ кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии. Естественно, все вместе тяжело совмещать, работая днем и обучаясь вечером. Но со стороны коллег, руководителей и преподавателей всегда ощущал только поддержку и помощь, в этом плане мне очень повезло!

В первый же год работы я занял I место на Региональной научно-технической конференции «РН-БашНИПИнефть» в секции геологии и геолого-разведочных работ.

Работа мне очень нравилась, нравится и сейчас, поскольку я чувствую свою полезность и нахожусь на своем месте – на стыке науки и производства. Моя основная задача – это закартировать перспективный объект и рекомендовать бурение поисково-разведочной скважины с целью открытия месторождения или залежи нефти и газа.

В период обучения в магистратуре я даже занял 1 место в Международном конкурсе мега-проекте «Один день моей страны», награждение проходило в Государственном геологическом музее им. В.И. Верднадского.

– Над чем вы работаете сейчас?

– Поскольку я занимаюсь научно-исследовательскими проектами и нахожусь на стыке науки и производства, решил поступить в аспирантуру УУНиТ. Сейчас занимаюсь своей диссертационной работой, она посвящена изучению нижнемеловых и юрских отложений Широтного Приобья (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция). Одним из ярких и важных событий в период обучения и работы считаю, прошлогоднее выступление на научно-технических конференциях ПАО «НК «Роснефть». Для молодых специалистов в компании проводятся научно-технические конференции в три этапа: региональный, кустовой и межрегиональный. В прошлом году я прошел региональный и кустовой этапы и принял участие в межрегиональном этапе в Москве, наши работы оценивало жюри, состоящее из экспертов ПАО «НК «Роснефть». Моя работа получила номинацию «За внедрение секвенс-стратиграфического подхода в геолого-разведочный процесс», чему в целом и посвящена моя будущая диссертационная работа.

Знаком и с преподаванием: в прошлом семестре преподавал в УУНиТ на кафедре геологии, гидрометеорологии и геоэкологии у студентов 4 курса дисциплину «Методика построения литолого-фациальных карт». Лекции и семинары построил так, чтобы студентам была понятна последовательность поиска ловушек неструктурного типа. Данное направление в последние годы наиболее актуально для геологов-нефтяников. Старался максимально выбирать примеры из реальной практики, показывал комплексное применение различных методов, которые используют нефтегазовые компании. Считаю, что университеты должны максимально плотно взаимодействовать с производственными организациями, а организации должны быть открыты молодым университетским ребятам.

– Насколько, на ваш взгляд, перспективна профессия геолога?

– Мне моя профессия больше всего нравится тем, что геолог, исходя из различных геолого-геофизических данных, строит модели в голове, после переносит это в программное обеспечение для визуализации. И с замиранием сердца ждет результатов бурения скважины. Это либо опровергает, либо подтверждает твою модель. И когда модель подтверждается, это самая большая победа и счастье для геолога! Действительно, геология – это не просто профессия, а образ жизни, состояние души.

Профессию геологоразведчика считаю перспективной, поскольку многие регионы нашей страны пока изучены слабо. Нас ждут новые открытия, новые вызовы и идеи в нефтегазовой отрасли!