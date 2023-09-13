Нарколог из Уфы рассказала, кому грозит алкоголизм

— Быстрее всего в психическую и физическую зависимость от психотропных веществ, к которым относится и алкоголь, впадают дети и подростки, — пояснила врач. — Они более податливы, чем взрослые, подвержены влиянию и чаще подстраиваются под компанию. А суточная доза алкоголя, которую может перенести организм, у подростков нарастает очень быстро.

В группе риска и пенсионеры: от одиночества, скуки и невостребованности они часто бывают склонны к депрессиям, рассказала специалист. А начав «лечить» угнетенное состояние психики выпивкой, уже не могут остановиться, ведь у пожилого человека организм быстрее привыкает к алкоголю, чем у молодого. Физическая зависимость от алкоголя быстрее формируется также у людей, имеющих органические поражения головного мозга — например, вследствие инсультов и травм.

К группе риска можно отнести и всех, кто работает с людьми, так как они больше подвержены стрессам, считает специалист. Психологическую нагрузку они порой начинают снимать путем употребления алкоголя, и если его доза будет расти, то начнет формироваться зависимость.

Как известно, женщины заболевают алкоголизмом быстрее мужчин и с более тяжелыми последствиями. Светлана Цыганова объяснила: виной тому не только физиология, но и социальные установки. Наше общество более терпимо относится к пьющим мужчинам — их немедленно начинают «спасать» всем миром. Если же жертвой «зеленого змия» становится женщина — окружающие обычно быстро отворачиваются от нее, а близкие стыдятся, и она превращается в изгоя общества. В итоге в поле зрения наркологов слабый пол попадает чаще всего в уже запущенной стадии алкоголизма, и помочь таким пациенткам очень сложно.

Заведующая отделением наркодиспансера посоветовала присматривать за своими близкими, если они вдруг начинают употреблять алкоголь. Она рассказала о тревожных «звоночках», на которые нужно обращать внимание.

— Если употребление алкоголя случается все чаще; человек ищет все новые поводы выпить; он становится менее разборчивым и требовательным к качеству спиртных напитков, а выпивая, теряет контроль над собой и может «перебрать» лишнего — пора бить тревогу, — подчеркнула Светлана Цыганова. — И чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов, что человеку смогут помочь. Ведь сначала формируется психическая зависимость, и лишь потом физическая — это уже следующая стадия, сформировавшееся заболевание.

Кстати, по данным Росстата, число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголем, составило 47,3 тыс. человек в 2021 году, из них более 70% — население трудоспособного возраста. Этот показатель не включает в себя случаи смертей, косвенно связанных с алкоголем: некоторые кардиомиопатии, аритмии, отдельные формы рака, болезни печени.

Потребление алкоголя является причиной высокой смертности, заболеваемости, преступности, травматизма, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия. Более тяжелыми последствиями потребление алкоголя характеризуется в сельской местности.





Источник: https://resbash.ru/articles/zdorove/2023-09-13/narkolog-iz-ufy-rasskazala-komu-grozit-alkogolizm-3434250