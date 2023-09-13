Национальный молодежный театр РБ им. М.Карима на фестивале игр «Айда играть» представит спектакль «Арба»

– Сказка – это добрый помощник в воспитании ребенка и самого себя. С ее помощью можно не только поверить, но и воплотить в реальность волшебство. Авторы сказки «Арба» предлагают поразмышлять о том, что станет с человеком, если у него ручки-белоручки, ленивые ноги, трусливое сердце, да к тому же он тугодум. Выживет ли он в мире не только людей, но и разных сказочных существ? Уверены, что музыкальный спектакль полюбится нашим юным зрителям еще и тем, что можно будет порезвиться, потанцевать и спеть вместе с артистами. Народные мотивы здесь органично переплетутся с современными ритмами, знакомыми поколению тик-тока, – рассказали в пресс-службе театра.

По сюжету бродячие актеры, которых уже назвали «бременскими музыкантами по-башкирски», едут по селам и городам в веселой «Арбе». Они представляют детям веселые и поучительные сказки – о Джигите и ханской дочери, Батыре и Аждахе, Юха и бедном юноше, превращенном в Шайтана.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: https://айдаиграть.дети/