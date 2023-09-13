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13 Сентября , 15:22

Национальный молодежный театр РБ им. М.Карима на фестивале игр «Айда играть» представит спектакль «Арба»

14 сентября в 17:00 на Советской площади артисты Национального молодежного театра РБ им. М. Карима покажут спектакль для детей «Арба» по мотивам древних башкирских сказок.

Национальный молодежный театр РБ им. М.Карима на фестивале игр «Айда играть» представит спектакль «Арба»
Национальный молодежный театр РБ им. М.Карима на фестивале игр «Айда играть» представит спектакль «Арба»

– Сказка – это добрый помощник в воспитании ребенка и самого себя. С ее помощью можно не только поверить, но и воплотить в реальность волшебство. Авторы сказки «Арба» предлагают поразмышлять о том, что станет с человеком, если у него ручки-белоручки, ленивые ноги, трусливое сердце, да к тому же он тугодум. Выживет ли он в мире не только людей, но и разных сказочных существ? Уверены, что музыкальный спектакль полюбится нашим юным зрителям еще и тем, что можно будет порезвиться, потанцевать и спеть вместе с артистами. Народные мотивы здесь органично переплетутся с современными ритмами, знакомыми поколению тик-тока, – рассказали в пресс-службе театра.
По сюжету бродячие актеры, которых уже назвали «бременскими музыкантами по-башкирски», едут по селам и городам в веселой «Арбе». Они представляют детям веселые и поучительные сказки – о Джигите и ханской дочери, Батыре и Аждахе, Юха и бедном юноше, превращенном в Шайтана.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: https://айдаиграть.дети/

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