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13 Сентября , 11:52

Объявляем флешмоб «Моя игрушка»!

Поделитесь историей о своей любимой детской игрушке

Объявляем флешмоб «Моя игрушка»!
Объявляем флешмоб «Моя игрушка»!

Опубликуйте ее в сообществе «Айда играть» https://vk.com/event222440141, посещайте мероприятия фестиваля игрушек с 14 по 17 сентября в Уфе и получайте подарки!

Самые интересные истории об игрушках, набравшие больше всего лайков, будут выставлены на всеобщее голосование в телеграм-канале «Байрам Уфа» https://t.me/bairam02. По итогам голосования выберем троих победителей, которых наградим денежными призами (на покупку игрушек) на площадке фестиваля «Айда играть». Призовой фонд: 1 место - 10.000 руб. 2 и 3 место - 5.000 руб. Поделитесь уникальной историей своей любимой игрушки! #мояигрушка #айдаиграть С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: https://айдаиграть.дети/

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