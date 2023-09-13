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13 Сентября , 11:47

Посещение космодрома Восточный

Владимир Путин встретился на космодроме Восточный с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Посещение космодрома Восточный
Посещение космодрома Восточный

Лидеры осмотрели объекты нового космодрома – сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Владимира Путина и Ким Чен Ына сопровождали Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук.

 

Перед началом осмотра космодрома Владимир Путин побеседовал с Марией Андреевой – ученицей 9-го класса Классического лицея №1 Ростова-на-Дону. Школьница была одной из участниц открытого урока «Разговор о важном», который Президент провёл 1 сентября. Тогда Мария рассказала главе государства о своём увлечении спутникостроением и предложила разработать образовательные программы для школьников на предприятиях «Роскосмоса».

На космодроме Восточный Владимир Путин подарил Марии ключ управления пуском ракеты и пригласил посетить запуск корабля «Союз МС-24», который должен пройти 15 сентября на Байконуре.

Автор:www.kremlin.ru
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