Самозанятых Башкортостана приглашают на бесплатные мастер-классы

27 сентября пройдет мастер-класс «Построение и продвижение личного бренда самозанятого» (ссылка для регистрации ), а 28 сентября - «Маркетплейсы: как на них выйти и начать зарабатывать» (ссылка для регистрации). Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Сегодня самозанятые задействованы в разных сферах деятельности: это ремонт и строительство, автоперевозки, реклама, производство различных товаров и услуг. Благодаря мастер-классам самозанятые научаться продвигать свои товары через маркетплейсы и использовать личный бренд для привлечения клиентов и повышения продаж, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Спикеры мероприятия расскажут об особенностях работы на маркетплейсах, проведут расчет рентабельности выхода на электронные площадки, научат создавать эффективные карточки товаров и использовать инструменты продвижения товаров. Также самозанятых познакомят с принципами построения, продвижения личного бренда и инструментами его развития, в том числе в СМИ, помогут создать эффективную самопрезентацию.

Мастер-классы проводятся в офлайн-формате. Время и место проведения: с 14.00 до 18.00 ч., г. Уфа, ул. Мира,14, Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего», 2 этаж.

По окончании участникам будут выданы сертификаты.

Дополнительную информацию по данным мероприятиям можно получить по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан: +7(347) 224-99-99 или по номеру: +79876095808 (Рената Салахова).

Справочно:

В 2022 году в Центре «Мой бизнес» Башкортостана для самозанятых прошли 9 мастер-классов, среди которых «Сам себе режиссер», «Ремесло без ограничений», «Твой новый уровень продаж в социальных сетях» и т.д. Их посетили более 160 человек.