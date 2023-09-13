Текстильные куклы и плетеные изделия из лыка. Что еще покажут гостям Всероссийского фестиваля игр «Айда играть»?

Среди участников фестиваля – семейная пара Надежда и Дмитрий Рябчиковы из Республики Удмуртия. На фестиваль они привезут текстильных кукол в народном стиле и плетеные изделия из лыка – лапти, сумочки, рюкзаки.

– Изготовлением текстильной куклы в удмуртском костюме начала заниматься с 2004 года, работая методистом в Алнашском Доме ремёсел. Сначала изучала тонкости ремесла самостоятельно, выезжая на экспедиции по Алнашскому району, в музеи. Позже прошла онлайн-обучение у таких мастеров как Ирина Хабышева, Майя Сысоева, Татьяна Сюсина. С 2015 г. делаю авторских кукол на основе традиционной в костюмах южных удмуртов. В работе использую дерево, мочало и текстиль. В отделке костюма применяю вышивку, ткачество, лоскутное шитье, вязание, –рассказала Надежда Рябчикова, участник многочисленных фестивалей, конкурсов, выставок, лауреат премии «Признание» Удмуртской Республики.

Дмитрий Дмитриевич плетет лапти с 2007 г. Первым учителем была его мама. Сейчас изготавливает традиционные изделия – лапти, корзины, пестери, авторские сумки, шляпы. Также владеет токарно-столярным ремеслом: делает мебель, предметы обихода, ткацкие станки и т.д. Дмитрий Рябчиков – участник всевозможных фестивалей, выставок, семинаров.

Напоминаем, на фестивале «Айда играть» гости мероприятия смогут увидеть собранную вместе богатейшую палитру игрушек – это сибирская, краснокамская, русская деревянная, мягкая и пластмассовая, тряпичная, театральная куклы, изделия из глины, керамики, гипса, развивающие игрушки для младших дошкольников и многое другое. На выставке их будет более 500 видов.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь: https://айдаиграть.дети/