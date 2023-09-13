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13 Сентября , 18:00

В Башкортостане проводится опрос работодателей для прогноза кадровой потребности

Работодателей Башкортостана приглашают пройти онлайн-опрос, который поможет определить потребность в профессиональных кадрах на среднесрочный и долгосрочный периоды – на 5 и 10 лет.

В Башкортостане проводится опрос работодателей для прогноза кадровой потребности
В Башкортостане проводится опрос работодателей для прогноза кадровой потребности

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики проводит такой опрос ежегодно, а по результатам – разрабатывает прогноз кадровых потребностей экономики в регионе, с учетом всех условий – возраста, требований к уровню образования и профессиональной квалификации.

Кто может принять участие в опросе:

Организации всех видов экономической деятельности, форм собственности, разного размера по численности работников – малые, средние, крупные.

Успейте пройти опрос до 15 сентября 2023 года: https://vk.cc/cqetUr

Если при заполнении анкеты появятся вопросы, их можно задать в телеграм-чате: https://vk.cc/cqRNhn

Для входа в систему на электронную почту организации будет направлено письмо с инструкцией, временными логином и паролем. Все заполненные данные будут обезличены и использованы только для формирования прогноза и корректировки программ обучения.

Подробности – на сайте: https://vk.cc/cqRNhV

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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