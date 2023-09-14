Геологический чемпионат «ГеоВызов» будет проводиться раз в два года

Как сообщил собравшимся на конференцию журналистам заместитель премьер-министра правительства РБ – руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов, идея провести чемпионат появилась у главы Башкирии Радия Хабирова в октябре прошлого года, когда он обсуждал с руководителем Роснедр Евгением Петровым создание площадки, где встретились бы студенты, ученые и геологи-профессионалы. На чемпионат заявилось 20 команд из российских регионов, включая команду из города Красный Луч (ЛНР), а также одна группа из Казахстана. Каждая команда будет состоять из шести человек и куратора. А участниками станут студенты колледжей и вузов геологического профиля.

Чемпионат будет проходить в Уфе, Чишминском (парк «Патриот») и Архангельском (Аскинский разрез) районах. Кроме того, ребята познакомятся с природным и геологическим богатством Башкирии на горе Торатау и в Красноусольске. Всего их ждет 11 испытаний, в числе которых такие любопытные, как «Геологический маршрут», «Палеонтология», «Минералогия и петрография», «Гонка героев» и другие. Причем, это будет уже второй, очный, этап. Заочный участники проходили в дистанционном формате.

Примечательно, что геологический чемпионат организовывало не только министерство образования и науки РБ, что было бы логично ожидать, учитывая образовательную специфику мероприятия, но и министерство природопользования и экологии, минкульт и индустриальные партнеры – крупные предприятия, чья деятельность так или иначе завязана на геологических изысканиях: «Башнефтегеофизика», «Башмедь», «Бурибаевский ГОК», «Семеновский рудник» и другие. Кроме того, чемпионат курируется республиканским правительством. Все потому, что это стратегически важное событие: как подчеркнул Азамат Абрахманов, сейчас такое время, когда необходимо максимально использовать свои возможности, включая природные богатства. А для того чтобы этим занимались грамотные специалисты, нужно проанализировать опыт советской системы подготовки геологических кадров и выработать новый подход.

И неслучайно для проведения уникального в своем роде чемпионата была выбрана именно Башкирия.

- В нашей республике на относительно небольшой территории сосредоточено множество любопытных геологических объектов, - прокомментировал доктор геолого-минералогических наук Института геологии РБ Сергей Ковалев. – Это шиханы, «золотые гвозди», стратотип рифея, массив Крака, месторождения колчеданного типа. А недавно именно у нас впервые в природе были найдены оксифториды редкоземельных элементов.

- Нефть, руда, известняк – именно на них строится экономика региона, - добавил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. – Может показаться, что наше ведомство должно противостоять добывающим компаниям, однако мы сторонники современного цивилизованного подхода и тоже заинтересованы в грамотных специалистах геологического профиля.

Кстати, он рассказал, что в качестве наград победители чемпионата получат изделия из камня. Хотя главным для всех участников станет, конечно, возможность показать свои умения и навыки потенциальным работодателям, а значит, в недалеком будущем найти перспективную и интересную работу.

Возможности будущих геологов в профессиональной реализации обсудили министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, ректор УУНиТ Вадим Захаров и проректор по учебно-методической работе УГНТУ Александр Могучев.

Так, представитель нефтяного университета рассказал, что сегодня горно-нефтяной факультет – самый большой в вузе по количеству специальностей и студентов. При этом конкурс сюда достаточно высокий. Причем, у ребят нет проблем с трудоустройством: еще на стадии обучения они заключают выгодные контракты с компаниями. Айбулат Хажин отметил, что и в колледжах на специальности геологоразведочного направления конкурс составляет семь - восемь человек на место. Однако геологов в государственных компаниях, как это ни парадоксально, все равно остро не хватает. Дело в более выгодных условиях у частных предприятий; уезжают специалисты и в другие регионы.

- Одна из задач чемпионата «ГеоВызов» - узнать мнения будущих специалистов, обсудить, какие условия они хотели бы видеть для себя в работе, и выработать определенную стратегию работы со студентами-геологами в партнерстве с предприятиями-интересантами, - подчеркнул Айбулат Хажин. – И конечно, популяризовать эту профессию в молодежной среде.

- «ГеоВызов» действительно стал для нас вызовом, - отметил Вадим Захаров. – Ведь это в первую очередь соревновательное мероприятие. Команде нашего вуза, как и остальным участникам, предстоит проявить фундаментальные знания и интуицию. Их ждут нестандартные задания, которые специалисты сформулировали на стыке дисциплин.

Было решено, что чемпионат «ГеоВызов» будет проводиться раз в два года, однако, станет ли Башкирия постоянным местом его «прописки», будет известно уже после подведения итогов мероприятия.

Фото Марии Сныткиной