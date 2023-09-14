Игрушки советских времен представлены на фестивале «Айда играть»

«Мы привезли на фестиваль коллекцию кукол советского периода, 70-80-х годов и немного игрушек. Наша цель - создать уфимский музей кукол на базе объединений молодежных клубов «Алые паруса». И сейчас делаем первые шаги», - рассказала руководитель Клуба народной куклы «Крупеничка» объединений молодежных клубов «Алые паруса» Ленинского района г. Уфы Алина Зайнуллина. Всего коллекция содержит более 100 кукол и игрушек, на фестиваль они привезли лишь маленькую часть. Клуб народной куклы ставит перед собой цель ознакомить молодое поколение с игрушками советского времени, сохраняя первозданный образ. К слову, Алина Салиховна проводит мастер-классы и занятия с детьми, где они вместе изучают и изготавливают еще и народную куклу. С 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.