На фестивале «Айда играть» показали, как учебу превратить в игру

– На всероссийском фестивале игрушек мы представляем наши разработки – мастер-классы и обучающие программы, – говорит педагог. – Это игротеки, интерактивные игры, лото по достопримечательностям региона и по гражданско-патриотическому воспитанию. Интерактивное оборудование, представленное здесь, приобретено в рамках госзадания Минпросвещения России по полилингвальному поликультурному образованию. Разработки выполнены нашими студентами, магистрантами и педагогами на базах собственных инновационных площадок. Все это используется в детских садах и школах, где студенты проходят практику. На площадке Акмуллинского университета также представлены Технопарк и Кванториум, включающие робототехнику, квадрокоптеры и другое оборудование. Данная техника развивает инженерное мышление и способствует ранней ориентации.



В числе интерактивных игр – лото, позволяющее лучше узнать достопримечательности столицы Башкирии.

– Эту игру придумала наш преподаватель Екатерина Савельева, – рассказали будущие учителя начальных классов, студентки Тахмина Рысбаева и Арнэлла Бадгутдинова. – Суть в следующем: нужно запомнить достопримечательность, изображенную на карточке, затем перевернуть «рубашкой» вверх, после чего требуется верно назвать картинку. Игра развивает память и дает представление об Уфе.



Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.