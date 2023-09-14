На телеканале БСТ пройдет эксклюзивный показ фильма «Дневник поэта»

К 50-летию известного башкирского режиссера Булата Юсупова телеканал БСТ эксклюзивно покажет фильм «Дневник поэта».

Хрущевская оттепель. Молодой поэт Рами Гарипов возвращается с семьей в Уфу, получив образование в Московском литературном институте. Старшие коллеги возлагают большие надежды, но неустроенность быта, рабочие авралы лишают поэта сил. Большим испытанием становится потеря в семье. Рами убеждает жену возвратиться с ним в родную деревню поэта, чтобы там принять решение как жить дальше.

15 сентября режиссеру фильма «Дневник поэта», Булату Юсупову, исполнится 50 лет. Благодаря его таланту в Башкортостане появилось множество кинокартин – «Наган», «Бабич», «Первая республика». К юбилею одного из самых известных режиссеров республики смотрите фильм «Дневник поэта» эксклюзивно на БСТ 15 сентября в 18:00.

А также не пропустите документальный проект «Монолог. Булат Юсупов» - откровенный разговор с режиссером о важном и личном в эфире телеканала БСТ 15 сентября в 23:00 и 17 сентября в 18:15.

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