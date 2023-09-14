Правила поведения при задымлении, смоге и в случае ощущения запаха гари в воздухе

Рекомендуется использовать влажную марлевую повязку или увлажненную защитную маску, пить больше чистой воды и зеленый чай, в течение дня принимать прохладный душ.



Окна лучше держать закрытыми, проводить влажную уборку в помещении и увлажнять воздух.



Особенно важно промывать нос и полоскать полость рта. А также, чтобы избежать проблем с глазами в этот период, врачи не рекомендуют носить контактные линзы.



Физическую активность надо ограничить.



Людям, страдающим легочными, сердечными и аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства.



Максимальное количество смога в воздухе накапливается рано утром, поэтому нужно избегать длительного нахождения на улице в это время суток.



Детям и беременным женщинам нужно вообще отказаться от длительных прогулок.



Есть пищу легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами, предпочтение отдавать овощам и фруктам. Жирное исключить.



Максимально ограничить курение, отказаться от алкоголя.



По возможности выехать из задымленного населенного пункта или ограничить время пребывания в нем, вывезти детей, пожилых и больных.



В случае появления признаков одышки, кашля, бессонницы или острой боли – необходимо обратиться к врачу.



Если вы почувствовали запах гари, звоните по номеру 112.



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