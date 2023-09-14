При помощи ГИС ЖКХ можно оплатить жилищно-коммунальные услуги

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны. Башкортостана – в том числе.
Помимо оплаты жилищно-коммунальных услуг и введения показаний счетчиков, при помощи портала можно:
- написать обращение по вопросам, связанным с ЖКХ
- проверить лицензию управляющей компании
- узнать о капитальном ремонте дома
- провести общее собрание собственников онлайн
- узнать о субсидиях и льготах
Регистрация и размещение информации в ГИС ЖКХ обязательна для всех управляющих компаний и организаций сферы ЖКХ.
Для жителей отдельная регистрация в системе не требуется – зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг», а также и через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».
Подробная информация – на сайте https://vk.cc/7mlPP0
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