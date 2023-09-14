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14 Сентября , 16:50

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Глава государства в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Автор:www.kremlin.ru
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