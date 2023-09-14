В Башкирии пройдет I Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»

Башкирия выбрана не случайно! Наша природа уникальна, а республика имеет огромный опыт в проведении масштабных мероприятий на самом высоком уровне. Чемпионат будет проходить в Уфе, Чишминском (парк «Патриот») и Архангельском (Аскинский разрез) районах. Участники познакомятся с природным и геологическим богатством Башкирии на горе Торатау и в Красноусольске. В нем примут участие 20 команд из российских регионов, включая команду из города Красный Луч (ЛНР) и одну группу из Казахстана.

Участников чемпионата ожидают: геологические соревнования и конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, посещение экскурсий и музеев, геологические семинары и мастер-классы.