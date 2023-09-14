В рамках фестиваля «Айда играть» на площадке, организованной Ассоциацией индустрии детских товаров, пройдет один из этапов всероссийского конкурса «Выбор детей»

Площадка фестиваля, на которой ребята и их родители будут изучать, собирать и разбирать игры и игрушки, тестируя и выбирая лучшие из них, на время превратится в большую игротеку.



«Айда играть» – это уникальная площадка, на которой совместными усилиями региональной и федеральной власти, науки, бизнеса, новаторами и изобретателями в области игр и игрушек будут решаться стратегически важные вопросы для всей инфраструктуры детства. А самое примечательное то, что в качестве экспертов в мероприятии смогут принять участие самые важные участники, ради которых мы работаем – наши дети. Мы считаем, что мнение каждого ребенка при принятии решений, определяющих его жизнь, затрагивающих его лично, должно быть услышано, а решение проблем детей должно происходить вместе с детьми и с учетом их возрастных психологических особенностей. Наша программа, направленная на диалог с ребенком, ставит своей целью не только услышать мнение ребенка, но и привлечь внимание родителей к важности детской игровой культуры и ценности детской игры. А я точно знаю, что дети лучше нас, взрослых, разбираются в игрушках и придумывают их лучше нас!», – отметила президент АИДТ Антонина Цицулина.

Программа масштабного мероприятия представлена здесь: https://айдаиграть.дети/