В России стартовала социальная кампания о том, как приемные дети становятся родными

Видео и аудио-ролики с историями российских семей и приемных детей, которые стали друг для друга родными, можно встретить на ТВ, в интернете и на радио. Герои социальной кампании также появятся в макетах наружной рекламы на улицах российских городов. Задача кампании – показать, что забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас.

«Для участия съемках мы пригласили несколько реальных семей, в которых усыновленные дети и приемные родители стали друг для друга родными. «Ну, вылитый ты!» – эту фразу часто слышат родители, чьи дети переняли их характерные черты, увлечения и привычки. Ведь дело не в наследственности, а в том, что взрослые могут передать подрастающему поколению», - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Единый всероссийский портал, посвященный усыновлению (Усыновите.рф), создан Министерством просвещения РФ.

«Стать родителем и принять ребенка в семью — это одно из самых главных решений, благодаря которому ваша жизнь может наполниться смыслом и укрепить семейную поддержку всех ее членов. На текущий момент в базе данных Усыновите.рф представлены порядка 37 тысяч профилей детей, которые оказались без родителей и ждут свою семью. Здесь собрана вся необходимая информация, которая пригодится семьям, решившим усыновить ребенка. Будущие приемные родители могут познакомиться с законодательной базой опекунства и усыновления, скачать образцы необходимых документов и записаться на прием в федеральный банк данных о детях. Также на портале собраны рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы», - отметила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

Российские семьи с детьми, в том числе усыновленными, могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта «Демография». Семьям доступны различные выплаты и льготы на федеральном и региональном уровне. Самая масштабная из них — материнский капитал. Также семьи с детьми могут улучшить жилищные условия с помощью льготной программы «Семейная ипотека». Отдельное внимание уделяется многодетным семьям – они могут получить от государства выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

«В Башкортостане есть существенная региональная мера поддержки: усыновителям, постоянно проживающим на территории региона, и усыновляющим детей. Им выплачивается единовременное денежное пособие в размере федерального материнского капитала. То есть по сути жители Башкортостана, усыновившие детей, получают двойной маткапитал. А при усыновлении ребенка-инвалида региональное единовременное пособие увеличивается еще на 100 тысяч рублей», - отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.