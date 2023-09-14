В Стерлитамаке прошло вручение мандатов избранным депутатам

По результатам голосования по Нахимовскому избирательному округу № 23 депутатом Государственного собрания - Курултай Республики Башкортостан VII созыва зарегистрирована Ирина Герасимова.

По Ольховскому избирательному округу № 24 депутатом Государственного собрания - Курултай Республики Башкортостан VII созыва выбрали Владимира Ануфриева.

По Отрадовскому избирательному округу № 25 наибольшее количество голосов получил Ринат Райманов.

По Шихановскому избирательному округу № 26 депутатом избран Руслан Ахметов.

Фото Эльвиры Рахимовой