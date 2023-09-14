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14 Сентября , 21:04

В Стерлитамаке прошло вручение мандатов избранным депутатам

14 сентября в стенах администрации города Стерлитамака прошло вручение удостоверений установленного образца избранным депутатам по одномандатным федеральным округам.

В Стерлитамаке прошло вручение мандатов избранным депутатам
В Стерлитамаке прошло вручение мандатов избранным депутатам

По результатам голосования по Нахимовскому избирательному округу № 23 депутатом Государственного собрания - Курултай Республики Башкортостан VII созыва зарегистрирована Ирина Герасимова.
По Ольховскому избирательному округу № 24 депутатом Государственного собрания - Курултай Республики Башкортостан VII созыва выбрали Владимира Ануфриева.
По Отрадовскому избирательному округу № 25 наибольшее количество голосов получил Ринат Райманов.
По Шихановскому избирательному округу № 26 депутатом избран Руслан Ахметов.

Фото Эльвиры Рахимовой

Автор:Эльвира Рахимова
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