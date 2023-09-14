В столицу Башкортостана приедет Оксана Фёдорова, чтобы пожелать спокойной ночи уфимским ребятам

Вместе с любимцами детворы Хрюшей, Каркушей, Филей и Степашкой она подарит уфимским мальчишкам и девчонкам море эмоций и сказочных мгновений! Кстати, Оксана Федорова очень любит животных. Признавалась, что у нее дома живут «пять Филь», а однажды был даже «кот Матроскин».

Программу «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова ведет уже 20 лет. Она рассказала, что за это время ее симпатии менялись.

«Я всегда за девочек, потому что им всегда сложно. Наверное, сейчас мне больше импонирует Каркуша. Ее всегда обижают, пытаются показать ей ее место. В детстве, например, я очень любила Хрюшу. Он озорной, непоседа, у него свое мнение, но при этом он добрый парень, который со всем в итоге соглашается», — поделилась телеведущая.

Программа фестиваля представлена здесь: https://айдаиграть.дети/