В Уфе на фестивале «Айда играть» прошел мультпарад

Праздничная программа началась на Советской площади с мультпарада любимых героев. Красочное шествие на главной сцене праздника привело в восторг мальчишек и девчонок!

Самые узнаваемые и ставшие родными герои добрых и поучительных сказок и мультфильмов «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Оранжевая корова» и других картин киностудии «Союзмультфильм» привезли для юных уфимцев и гостей города веселую интерактивную программу.

Продолжился парад танцевальным флешмобом, который провели для ребят Бременские музыканты.

Напомним, что ежедневно мультапарад будет начинаться в 12.00 на Советской площади Уфы.

С 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.