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14 Сентября , 17:21

В Уфе на фестивале «Айда играть» прошел мультпарад

Сегодня в Уфе торжественно открылся первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть».

В Уфе на фестивале «Айда играть» прошел мультпарад
В Уфе на фестивале «Айда играть» прошел мультпарад

Праздничная программа началась на Советской площади с мультпарада любимых героев. Красочное шествие на главной сцене праздника привело в восторг мальчишек и девчонок!
Самые узнаваемые и ставшие родными герои добрых и поучительных сказок и мультфильмов «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Оранжевая корова» и других картин киностудии «Союзмультфильм» привезли для юных уфимцев и гостей города веселую интерактивную программу.
Продолжился парад танцевальным флешмобом, который провели для ребят Бременские музыканты.
Напомним, что ежедневно мультапарад будет начинаться в 12.00 на Советской площади Уфы.
С 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

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"Стерлитамакский рабочий"

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