В Уфе начали демонтаж здания под стройку второй очереди межвузовского кампуса

– В связи с мерами предосторожности и соблюдением безопасности нами было принято решение о переводе студентов гуманитарного корпуса на дистанционное обучение. На данный формат перейдут Институт экономики, управления и бизнеса, Институт природы и человека, Институт истории и госуправления, Высшая школа психологии и педагогики, Высшая школа философии и социологии, – рассказал ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Площадка огорожена в соответствии с правилами безопасности. Завершить демонтаж планируют до 30 октября. Сейчас работы ведутся на объекте II очереди площадью 110 тыс. кв. метров. Они включают в себя возведение центрального ядра из главного здания, состоящего из жилых корпусов и радиальной стилобатной части. В последней разместится аудиторно-лабораторный блок. Надземный переход свяжет учебные корпуса, которые будут представлять собой небольшой городок с внутренними рекреационными пространствами.

Напомним, в Уфе полным ходом идет работа по строительству межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Первый этап проекта планируется завершить в 2023 году, а вторая очередь Кампуса будет сдана до конца 2025 года. Проект общей площадью создаваемых объектов более 146 тыс. кв.м станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования.

Кампусная политика – это серьезный проект, который призван переосмыслить не только роль университета, но и образование в целом, а на стадии своего создания он способен объединить усилия и вклад как правительства и региональных структур, так и студентов, и научное сообщество, считают в якорном вузе Межвузовского студенческого кампуса.