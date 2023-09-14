«Вселенная игрушек»: В столице Башкирии открылся Всероссийский фестиваль игр «Айда играть»

Перед гостями фестиваля выступил профессор космозоологии Игорь Селезнёв - персонаж Кира Булычева из цикла «Приключения Алисы». Герои мультфильмов провели с детьми интерактивные игры, а для зрителей выступили детские коллективы Уфы.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Глава Башкирии Радий Хабиров.

- Приветствую ребят, которые пришли с родителями, бабушками, дедушками, этот фестиваль, в первую очередь, для них, - сказал руководитель региона. - Несмотря на название, фестиваль серьёзный, потому что очень важно, в какие игры и игрушки играют наши дети.

Побалуйте ваших детей и «Айда играть»!

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила на башкирском языке. Она также зачитала поздравление от председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко:

«Выбор Уфы для проведения фестиваля свидетельствует о том, что в Республике Башкортостан проводится большая работа по поддержке индустрии детских товаров. Это мероприятие объединяет представителей органов власти, экспертного сообщества, родительской общественности. Важно подчеркнуть стремление российских производителей выпускать больше игрушек, изображающих отечественных героев истории», - говорится в обращении.

Заместитель Министра просвещения России Татьяна Васильева напомнила, что большую часть своего времени ребята проводят в детском саду, учатся в школе.

- Вся учёба проходит через игру. И от того, какие это будут игрушки, в какие игры будут играть наши дети, зависят, в том числе, их успехи в будущем. Я желаю всем участникам фестиваля интересной, полезной работы,

- сказала Татьяна Васильева.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова–Белова выразила благодарность тем, кто трудится в индустрии детских товаров. Она отметила, что нашей стране нужны национально ориентированные игрушки.

- Важно, чтобы мы создавали товары и игрушки, доступные и безопасные для наших детей, которые будут учить доброму и светлому, делать наших детей счастливыми. Уверена, что фестиваль станет ежегодным и насытит наши прилавки качественными российскими игрушками, - сказал она.

К участникам фестиваля также обратился почетный гость из Ирана, президент иранской ассоциации Игропрома, производитель игрушек НАХЧИ́ Моххамадхоссе́йн.

- Я вижу, что для Башкортостана, как и для Ирана, очень важен культурный аспект при производстве игрушек, - подчеркнул он.

Иранский гость выразил уверенность в том, что в будущем республики будут участвовать в совместных проектах в Игропроме.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, председатель Технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» Антонина Цицулина рассказала о знаменитой игрушке:

- Дорогие друзья, дороги дети! Сегодня – эта площадь для вас, берите взрослых и берите выходной. Каждый фестиваль начинается с традиций, я очень рада, что знаменитая кудрявая башкирская лошадка становится символом, она отнесена к объектам нематериального культурного наследия.

Также Антонина Цицулина рассказала о проекте, благодаря которому дети сами смогут придумать игрушку, а производители потом ее воплотят в реальность.

Напомним, с 14 по 17 сентября по инициативе Главы РБ Радия Хабирова в Уфе проходит первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть». Организаторами мероприятия выступили Правительство Башкортостана и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.