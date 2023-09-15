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15 Сентября , 11:28

Любимые мультфильмы и огромный кинотеатр под открытым небом на фестивале «Айда играть»

Уфимская Советская площадь сегодняшним вечером превратилась в огромный открытый кинотеатр.

Любимые мультфильмы и огромный кинотеатр под открытым небом на фестивале «Айда играть»
Любимые мультфильмы и огромный кинотеатр под открытым небом на фестивале «Айда играть»

Маленькие гости фестиваля «Айда играть!» были восхищены масштабом и яркостью отечественных мультфильмов. Юная уфимка Мадина Гумерова пришла на площадь с папой. Ее больше всего впечатлил мультик про котика Басика. На фестивале она также посмотрела концерт Миланы Хаметовой и встретила друзей. «Сегодня все очень круто, был концерт Миланы Хаметовой - это топ! Мы с папой гуляли по ярмарке, вернулись к сцене - а здесь - мультики! Сначала показывали башкирские, а потом про котика Басика. Они очень классные, красивые и смешные. Мне больше всех понравился котик Басик. Я никогда не была в таком огромном открытом кинотеатре, это очень классно!» - поделилась Мадина. Фестиваль «Айда играть!» проходит в Уфе с 14 по 17 сентября. Все желающие могут посетить игровые зоны, мастер-классы и другие площадки с активностями для детей.

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