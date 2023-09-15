Любимые мультфильмы и огромный кинотеатр под открытым небом на фестивале «Айда играть»

Маленькие гости фестиваля «Айда играть!» были восхищены масштабом и яркостью отечественных мультфильмов. Юная уфимка Мадина Гумерова пришла на площадь с папой. Ее больше всего впечатлил мультик про котика Басика. На фестивале она также посмотрела концерт Миланы Хаметовой и встретила друзей. «Сегодня все очень круто, был концерт Миланы Хаметовой - это топ! Мы с папой гуляли по ярмарке, вернулись к сцене - а здесь - мультики! Сначала показывали башкирские, а потом про котика Басика. Они очень классные, красивые и смешные. Мне больше всех понравился котик Басик. Я никогда не была в таком огромном открытом кинотеатре, это очень классно!» - поделилась Мадина. Фестиваль «Айда играть!» проходит в Уфе с 14 по 17 сентября. Все желающие могут посетить игровые зоны, мастер-классы и другие площадки с активностями для детей.