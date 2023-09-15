Временно перекроют дороги

На время проведения полумарафона «БСК забег» 17 сентября с 8-00 до 15-00 будет закрыто движение по пр.Ленина на участке от ул.Геологической до кольцевой развязки у Вечного огня (схема №1). Также с 9-00 16 сентября до 18-00 17 сентября перекроют движение по ул.Голикова (до дома №32 по пр.Ленина).



Движение общественного транспорта: автобусы №№31, 32, 35, 111 будут объезжать перекрытый участок по ул.Дружбы (схемы прилагаются).



Троллейбусы и автобусы МУП «СТУ» будут следовать по следующим маршрутам:



- маршруты №1, №2 – Колхозный рынок – Сквер – Троллейбусное депо – кольцо Сода и обратно;



- маршрут №3 – Колхозный рынок – Почта – ж/д вокзал – кольцо Вечного огня – ж/д вокзал - Почта – Колхозный рынок;



- маршруты №6, №17 - без изменений;



- маршруты №7, №8 – Больничный городок – пр.Октября – ж/д вокзал – Троллейбусное депо – Бариевое производство – кольцо Сода – Троллейбусное депо – ж/д вокзал – пр.Октября – Больничный городок;



- маршруты №13, №14 - ВТС – Колхозный рынок – пр.Октября – автовокзал – Заводоуправление – кольцо завода СК и обратно;



- маршруты № 40, №43 - без изменений;



- маршрут №41 - антиковидная - ул.Караная Муратова - ул.Артема - Дом радио – ул. Дружбы – ул.Геологическая – завод СК - Сода - ул.Лесная - Хлебокомбинат – ул.Кочетова – Сода – завод СК – ул.Геологическая - ул.Дружбы – Автовокзал – ул.Артема – ул.Караная Муратова - антиковидная.



В этот же день, 17 сентября, будет закрыто движение для автотранспорта с 14-00 до 23-00 по малому пр.Октября (от ул.Курчатова до ул.Имая Насыри) и по ул.Имая Насыри (от пр.Октября до дома №1 по ул.Имая Насыри). С 19-00 до 23-00 будет закрыто движение по пр.Октября от кольцевой развязки по пр.Октября до ул.Курчатова и по ул.Имая Насыри от пр.Октября до угла северо-восточной части забора ИХТИ УГНТУ г.Стерлитамак (схема №2).



С 19-00 до 23-00 после закрытия движения по пр.Октября общественный транспорт будет ходить по ул.Худайбердина (схемы прилагаются).



По информации отдела по взаимодействию с общественными институтами и сектора транспорта и связи.

Фото: с сайта администрации ГО г. Стерлитамак