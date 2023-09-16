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16 Сентября , 14:50

Активисты движения "Экосистема" и волонтеры провели субботник в Уфе

Как отметила Александра Рябых, сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», сегодня более 300 жителей города, в том числе участники движения, собрались на Дудинском разрезе, чтобы внести свой вклад в сохранение природных богатств региона. 

Активисты движения "Экосистема" и волонтеры провели субботник в Уфе
Активисты движения "Экосистема" и волонтеры провели субботник в Уфе

По словам спикера, данные статистики говорят о том, что более 80% граждан задумываются о проблемах экологии. 

– Здесь с нами представители органов власти, регионального Минприроды, а также молодежных общественных объединений. Отрадно видеть, что бережное отношение к окружающей среде становится среди молодого поколения не обязательством, а зовом души. Наше движение «Экосистема» создано в марте этого года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. За полгода работы мы объединили под своей эгидой, провели и реализовали более 200 акций и проектов по тематике осознанного потребления всероссийского масштаба, которые позволили более 150 000 человек приобщить к экологическим практикам в разных регионах нашей страны. И сегодня мы благодарим организаторов субботника в рамках Всероссийской акции «Вода России», а также Роснедра за подготовку одной из локаций предстоящего Первого Международного чемпионата «ГеоВызов». Встречаемся завтра в Архангельском районе! – отметила Александра Рябых. 

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